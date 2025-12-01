Вверх
Капитальный ремонт моста через Вождоромку идет полным ходом

Объект расположен в Приморском округе на 60-м километре автодороги Архангельск — Мезень. Общая длина реконструируемого участка составит 1917 метров, включая 106,3 метра самого моста.

 В настоящее время подрядчик выполняет работы по созданию основания из щебёночно-песчано-гравийной смеси и монтаж ростверков опор. Восстановление идёт в соответствии с графиком.

 Работы по реконструкции дорожного полотна и мостового сооружения ведутся по линии Народной программы Единой России.

 Напомним, что в этом году в Приморском округе идёт капремонт моста через Лявлю, который расположен на автодороге Архангельск — Мезень. Работы на объекте завершены, мост введут в эксплуатацию в ближайшее время.

01 декабрь 15:38 | : Политика / Экономика

