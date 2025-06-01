В Приморском округе кипит работа в рамках Народной программы"Единой России"

В Приморском округе продолжается реконструкция мостового перехода через Вождоромку в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия".



На 60-м километре автодороги Архангельск – Мезень ведутся масштабные работы по реконструкции мостового перехода через реку Вождоромка. Финансирование проекта осуществляется из областного бюджета, объем выделенных средств составляет порядка 793 млн рублей.



"Общая протяженность участка, на котором проводятся работы, составляет около двух километров. Ремонт ведется двумя подрядными организациями", – сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.



В настоящее время генеральный подрядчик осуществляет расчистку полосы отвода для последующего обновления проезжей части с заменой гравийного покрытия на асфальтобетон. Параллельно субподрядчик ведет работы на мостовом сооружении, включающие заготовку материалов и подготовку к забивке свай на третьей опоре.



Реконструкция моста через Вождоромку, протяженностью 100 метров, позволит снять существующие ограничения по грузоподъемности, составляющие 15 тонн. Мост имеет стратегическое значение, соединяя Приморский и Холмогорский округа и обеспечивая интенсивное транспортное сообщение.



В рамках проекта будут использованы 16-метровые сваи, что обеспечит соответствие сооружения современным требованиям безопасности и грузоподъемности. Конструкция обновленного моста будет смещена и увеличена по высоте. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.



Необходимо отметить, что в предыдущие годы в рамках реализации дорожной программы было отремонтировано около 240 км автодороги Архангельск – Мезень, включая асфальтирование участков с 56-го по 63-й и с 64-го по 82-й километр.



Реконструкция мостового перехода через Вождоромку является приоритетным проектом, направленным на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Архангельской области. Данные работы проводятся в соответствии с Народной программой партии "Единая Россия".