В Архангельской области защитили предпринимателей

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проведенной проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей в деятельности межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе установлены факты нарушения срока внесения информации о проведении профилактических мероприятий в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», ущемляющие права субъектов предпринимательской деятельности.

 В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области и автономного округа в отношении трех должностных лиц указанного органа контроля (надзора) возбуждены дела об административном правонарушении по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска государственные инспекторы труда привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

 

31 март 14:39 | : Экономика

Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

