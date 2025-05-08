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Росреестр попался в Архангельской области на нарушениях

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора) в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что при проведении профилактических мероприятий территориальным органом Росреестра вопреки требованиям действующего законодательства нарушаются сроки внесения сведений в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа руководителю Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу внесено представление, в отношении двух должностных лиц этого органа контроля возбуждены 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ, которые рассмотрены мировым судьей с назначением административных наказаний в виде предупреждений.

17 июнь 16:16 | : Скандалы

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