В Архангельской области обижают предпринимателей

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства.

За 9 месяцев 2025 года в указанной сфере выявлено 1 635 нарушений, принесено 267 протестов, в суд направлено 67 исковых заявлений, внесено 418 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 165 лиц, объявлено 17 предостережений.

Особое внимание органов прокуратуры уделено законности

при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 19 должностных лиц органов контроля (надзора) привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ.

К примеру, по постановлению прокурора Коношского района должностное лицо администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» мировым судьей судебного участка № 2 Коношского судебного района Архангельской области привлечено к административной ответственности за организацию контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия при отсутствии оснований для его проведения. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Органами прокуратуры также уделено внимание обеспечению прав представителей бизнеса на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Всего в текущем году по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 13.27 КоАП РФ за неразмещение информации, в том числе необходимой для ведения предпринимательской деятельности, привлечены 9 должностных лиц.

Так, по постановлению прокуратуры г. Новодвинска должностное лицо администрации ГО АО «г. Новодвинск» постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Новодвинского судебного района привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ за неразмещение информации о проводимом на территории города муниципальном контроле в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа.

Работа в указанной сфере продолжается.