Прокуратура вынесла консультанту Госстройнадзора Поморья строгое предупреждение

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проведенной в текущем году проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного строительного надзора в деятельности инспекции государственного строительного надзора Архангельской области установлены факты нарушения срока внесения информации о результатах профилактических мероприятий в единый реестр проверок.

В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области и автономного округа в отношении должностного лица возбуждено дело

об административном правонарушении по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска ведущий консультант отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.