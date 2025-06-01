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Прокуратура вынесла консультанту Госстройнадзора Поморья строгое предупреждение

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа  в ходе проведенной в текущем году проверки исполнения законодательства  в сфере защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного строительного надзора в деятельности инспекции государственного строительного надзора Архангельской области установлены факты нарушения срока внесения информации о результатах профилактических мероприятий в единый реестр проверок.

В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области  и автономного округа в отношении должностного лица возбуждено дело
 об административном правонарушении по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска ведущий консультант отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

11 июль 15:23 | : Скандалы

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