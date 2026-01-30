В Архангельске мировой судья предупредил чиновника о неполном служебном соответствии

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проведенной проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей в деятельности территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу установлены факты нарушения срока внесения информации о проведении профилактических мероприятий в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», ущемляющие права субъектов предпринимательской деятельности.

 В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области и автономного округа в отношении должностного лица возбуждено дело
 об административном правонарушении по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Ломоносовского судебного района г. Архангельска главный государственный инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохранения территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

 Постановление суда в законную силу не вступило.

20 март 14:11 | : Скандалы

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

