В 2024 году бизнес в Поморье подвергался административному давлению

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства.

За 2024 год в указанной сфере выявлено 1823 нарушения, принесено 280 протестов, в суд направлено 82 исковых заявления, внесено 508 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 182 лица, объявлено 47 предостережений.

Особое внимание органов прокуратуры уделено законности при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

Приняты меры, направленные на снижение административного давления на субъекты предпринимательства – прокуратурой области и автономного округа отказано органам контроля в проведении 709 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках плановой компании на 2025 год отклонены 1065 предложений органов контроля о проведении проверок.

За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 17 должностных лиц органов контроля (надзора) привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ.

На постоянной основе оценивается законность постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

По протестам прокуратуры области и автономного округа в связи с нарушением частей 2, 6 статьи 4.4 КоАП РФ отменено 3 постановления органа контроля о привлечении юридического лица к административной ответственности по результатам внеплановой проверки, поскольку дела об административных правонарушениях подлежали объединению, с назначением наказания в пределах санкции, предусматривающей более строгое административное наказание. Общий размер штрафа снижен со 175 тыс. рублей до 135 тыс. рублей.

Работа в указанной сфере продолжается.