Юрист объяснил архангелогородцам, могут ли их уволить за подработку

О том, может ли работодатель уволить за подработку и нужно ли ее согласовывать с работодателем, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

В законодательстве РФ нет официального понятия «подработка». Как правило, подработкой называют, когда человек работает дополнительно в свободное от основной работы время. При этом формат такой работы может быть разным: работник может выполнять работу на условиях совместительства у своего основного работодателя или в другой компании (в штате или как самозанятый). 

Иногда под подработкой вообще понимают сверхурочную работу или работу в выходной день у своего же работодателя, но, как правило, все же под подработкой подразумевается работа «на стороне».

Нужно ли согласовывать с работодателем подработку?

Если говорить про работу на другую компанию в свободное от основной работы время, то в большинстве случаев никаких согласований не потребуется. Такое право работнику предоставлено статьей 37 Конституции РФ и главой 44 Трудового кодекса РФ. 

Если лишь редкие исключения из этого правила (то есть случаи, когда нужно будет получить согласие работодателя). Так, например, в соответствии со ст. 276 Трудового кодекса РФ, «руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации». Иными словами, генеральному директору на трудоустройство по совместительству в другую организацию потребуется согласие владельца компании. 

Может ли работодатель уволить работника за подработки?

В большинстве случаев не может, поскольку такого основания для увольнения у работодателя нет. Кроме того, у работника есть закрепленное в конституции право свободно распоряжаться своим трудом, выбирать род деятельности и профессию. 

Однако если подработка будет влиять на качество основной работы, работодатель вправе применить к работнику санкции в рамках действующего законодательства — но не за подработку, а за результат работы на основном месте.

24 март 08:42 | : Экономика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20