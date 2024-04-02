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Жителям Поморья все чаще предлагают подработку

Аналитики hh.ru исследовали рынок труда региона и выяснили, кого чаще всего работодатели региона приглашают на подработку, отрасли компаний, предлагающих подработку, и диапазон зарплат. Весной этого года количество вакансий с подработкой в Архангельской области увеличилось на 78%.

В связи с приближением майских праздников архангельские работодатели стали чаще предлагать подработку соискателям. Так, если еще в конце зимы работодатели предлагали порядка 500 вакансий для подработки в северном регионе, то с началом весны количество предложений увеличилось на 78%.

Вырос и доход, который можно получить на подработке. Так, если еще зимой этого года в вакансиях с подработкой компании указывали диапазон зарплат от 25 тыс. рублей до 140 тыс. рублей, то теперь уже от 40 тыс. рублей до 190 тыс. рублей.

Чаще всего подработку в Архангельской области предлагают продавцам-консультантам (почти каждая третья вакансия в регионе). Спрос на продавцов-консультантов с конца зимы увеличился 104%. Второе место по востребованности занимают курьеры (11% от общего числа вакансий), причем спрос на курьеров вырос в 2,5 раза. На третьем месте – менеджеры по продажам, спрос на них увеличился на 34%. В топ-5 востребованных профессий с подработкой у бизнеса также вошли операторы call-центров, спрос на которых вырос на 100%. 

Большую долю вакансий с подработками разместили компании из розницы, ИТ-сферы и бизнес в сфере телекоммуникаций и связи.

Среди городов Архангельской области лидером по востребованности специалистов для подработок стал Архангельск, на который приходится более половины объявлений от общего числа. Здесь компании стали искать работников на подработку на 80% чаще. На втором месте по количеству подработки – Северодвинск, число вариантов которой выросло в 1,3 раза. Третье место занимает Котлас – тут с приходом весны вырос спрос на подработчиков на 15%.

18 апрель 08:14 | : Экономика

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