Большинство архангелогородцев мечтают о подработке

25% работающих сообщили о наличии подработки. Еще 52% жителей Архангельска пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 23% респондентов.



Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе.



Интересен тот факт, что доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 15% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей и 26% среди зарабатывающих более 100 тысяч.



Среди горожан на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (26% против 24% соответственно).



6 из 10 внешних совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 27% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 13% — более 20 часов в неделю. Сегодня удаленные сотрудники тратят на подработку меньше времени: 65% работают до 10 часов в неделю против 58% среди тех, кто ходит в офис.



Что касается финансовой значимости, 33% респондентов подработка приносит менее 10% общего дохода, 37% горожан — от 10 до 30% дохода, 20% — от 30 до 50% дохода, 10% — более половины дохода. Причем респондентам на удаленке подработка чаще обеспечивает бо́льшую долю доходов, чем работающим на территории работодателя.

(кадр из к/ф «Джентльмены удачи»)



