Каждый четвертый архангелогородец не может прожить на одну зарплату

Работа по совместительству сегодня есть почти у каждого четвертого архангелогородца. Подрабатывают все чаще открыто, не скрывая это на основной работе. Работодатели тоже стали лояльнее к совместительству: о нейтральном отношении к такой ситуации сегодня сообщают в полтора раза чаще, чем 10 лет назад.

Помимо основной работы, 23% северян имеют еще и работу по совместительству, причем 17% не скрывают это от работодателя, а 6% подрабатывают втайне. Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению.

Совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».



О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (19%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди сотрудников до 34 лет (7%).