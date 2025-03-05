Жители Поморья получили совет, как правильно брать отгул на работе

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказали, кому положен отгул на работе и можно ли вместо дополнительного выходного получить денежную компенсацию.
Отгулы полагаются работнику в следующих случаях:
Согласно изменениям в ТК РФ, вступившим в силу 01.03.2025, взять день отдыха работник вправе в течение одного года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник. Также можно присоединить отгул к отпуску в этом периоде.
«Если работник не использовал отгулы, которые полагаются за переработку, работодатель обязан их компенсировать. В случае увольнения работника, неиспользованные отгулы должны быть компенсированы в денежном эквиваленте. Это правило касается всех видов отгулов, включая те, что были накоплены за переработку или работу в выходные. Право на отгул закреплено в ч. 4 ст. 153 ТК РФ, может закрепляться в локальных нормативных актах или коллективном договоре, также стороны вправе предусмотреть такое право и в трудовом договоре», – рассказывает Дарья Ерзина, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.
Если работодатель устно попросил выйти на работу в выходной день и отказывается платить или предоставить отгул, работник может предпринять следующие шаги:
Для доказательства факта работы в выходной день можно использовать записи в табелях учета рабочего времени, переписку с работодателем, а также показания свидетелей. Работник вправе обжаловать отказ оплатить или предоставить отгул в судебном порядке.