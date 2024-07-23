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Юрист подсказал архангелогородцам, как получть выходной в День знаний

Рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В День знаний многие родители хотели бы освободиться от работы, чтобы спокойно проводить ребенка в школу и не получить потом проблем от начальства. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье: это выходной день для большинства работников и организаций, а все традиционные мероприятия Дня знаний будут проводиться в ближайший рабочий день — 2 сентября.

Законодательно День знаний не является ни праздничным, ни выходным днем, поэтому, чтобы освободить его от работы, нужно знать все возможные для этого случая варианты.

Вариант №1. Такая возможность предусмотрена в вашей компании

Да, 1 сентября (или 2 сентября, как в этом году) по закону не является нерабочим праздничным днем. Но это не мешает вашему работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить тем, у кого есть дети школьного возраста, дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и если есть, уточните, как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного (или дошкольного) возраста.

Но обратите внимание: устанавливать или нет такую гарантию — право работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно искать иные варианты.

Вариант №2. Взять отпуск на это время

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель не против отпустить вас, вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в зарплате.

Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш отпуск запланирован графиком отпусков на другой период, попросите работодателя перенести его на нужные вам даты или попросите разделить отпуск на части и используйте одну из частей 1 сентября.

Учтите, что делить отпуск на части или переносить на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Исключение — вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель). В таком случае вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №3. Станьте донором

Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время (в том числе и 2 сентября).

Вариант №4. Получите дополнительный выходной за работу в выходной день

Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 1 (или 2) сентября.

 

26 август 12:24 | : Будни

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