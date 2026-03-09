Продолжается ремонт автомобильной дороги Коноша – Вожега

Работы ведутся на участке с 18-го по 46-й километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

 На сегодняшний день техническая готовность 27-километрового участка составляет порядка 20 процентов. Подрядная организация выполнила устройство металлических труб, завершает расчистку полосы отвода и ведёт работы по устройству слоёв дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами. Особое внимание уделяется обустройству водопропускных сооружений.

 В рамках контракта также предусмотрен ремонт моста через реку Лухтонгу. Готовность объекта составляет около 80 процентов, продолжается заготовка необходимых материалов.

 Как отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, ремонт дороги имеет важное значение для жителей района, поскольку обеспечивает транспортную связь между Архангельской и Вологодской областями, а также с ближайшими населёнными пунктами. Работы выполняются в соответствии с графиком.

 Завершение ремонта и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец октября текущего года. Реализация проекта позволит повысить доступность территорий и создать более комфортные условия для передвижения жителей.

 

23 март 12:33

