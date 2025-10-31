В Коношском районе продолжается капитальный ремонт трассы, связывающей Поморье с Вологодчиной

Дорожники приводят в порядок участки автомобильной дороги Коноша – Вожега с 19-го по 32-й километр и с 34-го по 47-й километр. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке партии «Единая Россия».

Трасса имеет стратегическое значение для жителей отдаленных деревень и для межрегиональной логистики: она обеспечивает транспортную связь Архангельской области с Вологодчиной и дает северянам доступ к социальным учреждениям.

Как сообщили в министерстве транспорта Архангельской области, на данный момент подрядчик приступил к устройству дорожной одежды на проблемных участках с пучинистыми грунтами. Практически завершена расчистка полосы отвода. Уже смонтированы пять новых спиралевидных металлических труб для пропуска воды, еще 25 железобетонных водопропускных труб находятся в стадии ремонта.

Министр транспорта региона Сергей Роднев отметил, что работы идут строго по графику и находятся на особом контроле. Он подчеркнул, что обновление трассы повысит безопасность и комфорт передвижения для тысяч людей.

Напомним, нынешний этап — продолжение масштабного ремонта, начатого в прошлом году. Тогда в нормативное состояние привели первые 19 километров дороги: полностью заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, модернизировали систему водоотведения, привели в порядок тротуары и остановки, установили новые знаки и ограждения, нанесли разметку.

Фото: Архангельскавтодор