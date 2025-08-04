Ремонт автодороги Коноша – Вожега близится к финалу

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется приведение в нормативное состояние участка протяженностью 19 км в Коношском районе. О ходе реализации проекта по капитальному ремонту автодороги Коноша – Вожега сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Общий объем финансирования проекта составляет 494 млн рублей.

По состоянию на текущую дату, готовность объекта превышает 85%. Подрядной организацией выполняются работы по асфальтированию съездов, обустройству обочин и полосы отвода, а также выравниванию откосов. В дальнейшем предусмотрено нанесение дорожной разметки, замена дорожных знаков и установка барьерного ограждения.

Автодорога Коноша – Вожега имеет стратегическое значение, обеспечивая транспортное сообщение между Архангельской и Вологодской областями, а также соединяя районный центр с поселком Ерцево. Проведение ремонтных работ позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд по данному участку.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября текущего года.

Реализация указанного проекта является частью народной программы партии "Единая Россия" и направлена на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", способствуя повышению качества жизни населения Архангельской области.