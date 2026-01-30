Продолжается капитальный ремонт дороги Архангельск – Онега

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

В настоящее время подрядная организация сосредоточила основные усилия на участке с 47-го по 60-й километр. Техническая готовность объекта составляет порядка 35 процентов. На площадке в круглосуточном режиме задействованы до 150 специалистов и значительное количество дорожной техники.

Как отметил губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский, приступить к укладке асфальта подрядчик планирует с наступлением благоприятных погодных условий. Завершить капитальный ремонт данного участка и ввести его в эксплуатацию планируется до конца ноября текущего года.

На сегодняшний день на объекте практически завершены подготовительные и земляные работы. В полном объёме выполнены освоение трассы, снятие растительного слоя, расчистка и планировка полосы отвода. Устройство земляного полотна выполнено на 77 процентов, планировка верха и откосов — на 81 процент. Продолжается устройство конструктивных слоёв дорожной одежды: уложено 65 процентов разделяющей прослойки из нетканого материала и 64 процента двухслойного основания из щебёночно-песчаной смеси. Полностью завершены работы по ремонту водопропускных труб — приведены в нормативное состояние 18 объектов.

Уже в январе 2027 года подрядная организация приступит к капитальному ремонту следующего участка — с 60-го по 73-й километр. Завершение работ на данном отрезке запланировано на ноябрь того же года. Финансирование предусмотрено также на последующие периоды, что позволит сохранить темпы модернизации трассы.