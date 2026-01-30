Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Продолжается капитальный ремонт дороги Архангельск – Онега

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

 В настоящее время подрядная организация сосредоточила основные усилия на участке с 47-го по 60-й километр. Техническая готовность объекта составляет порядка 35 процентов. На площадке в круглосуточном режиме задействованы до 150 специалистов и значительное количество дорожной техники.

 Как отметил губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский, приступить к укладке асфальта подрядчик планирует с наступлением благоприятных погодных условий. Завершить капитальный ремонт данного участка и ввести его в эксплуатацию планируется до конца ноября текущего года.

 На сегодняшний день на объекте практически завершены подготовительные и земляные работы. В полном объёме выполнены освоение трассы, снятие растительного слоя, расчистка и планировка полосы отвода. Устройство земляного полотна выполнено на 77 процентов, планировка верха и откосов — на 81 процент. Продолжается устройство конструктивных слоёв дорожной одежды: уложено 65 процентов разделяющей прослойки из нетканого материала и 64 процента двухслойного основания из щебёночно-песчаной смеси. Полностью завершены работы по ремонту водопропускных труб — приведены в нормативное состояние 18 объектов.

 Уже в январе 2027 года подрядная организация приступит к капитальному ремонту следующего участка — с 60-го по 73-й километр. Завершение работ на данном отрезке запланировано на ноябрь того же года. Финансирование предусмотрено также на последующие периоды, что позволит сохранить темпы модернизации трассы.

17 март 13:23 | : Политика / Экономика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20