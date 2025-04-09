Ремонтные работы начались на двух региональных дорогах Архангельской области

Ремонт участков автодорог Коноша – Вожега и Коноша – Няндома стартовал в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы соответствуют ключевым приоритетам Народной программы партии «Единая Россия».

Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, планируется привести в нормативное состояние почти 19 км автодороги Коноша – Вожега. Ремонт затронет отрезок с нулевого по 19-й км. Одновременно на участке автодороги Коноша – Няндома, с 82-го по 99-й км, работы завершатся к октябрю.

На дороге Коноша – Вожега будут проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, замене водопропускных труб, восстановлению покрытий тротуаров, посадочных площадок и автопавильонов, установке дорожных знаков и барьерного ограждения.

На участке Коноша – Няндома планируется ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и моста через реку Нянду, замена водопропускных труб, восстановление автопавильонов и дорожных знаков.

Министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев подчеркнул важность ремонта для жителей Няндомского округа и Коношского района, отметив, что по данной трассе осуществляется доставка продуктов питания в поселки Полоха, Бурачиха, Зеленый, а также организовано школьное и автобусное сообщение.

Продолжается ремонт участка трассы Коноша – Няндома с 28-го по 46-й километр, который планируется завершить к сентябрю 2025 года. Ранее в рамках дорожного нацпроекта было отремонтировано более 57 километров трассы Коноша – Няндома.