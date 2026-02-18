Вверх
Продолжается капитальный ремонт автодороги Коноша – Вельск

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». В 2026 году в нормативное состояние будет приведён участок с 86-го по 99-й километр.

 В настоящее время подрядная организация выполнила более 40% запланированного объёма работ. Проводится устройство земляного полотна, укладка нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной смеси, а также ремонт водопропускных труб на примыканиях. Параллельно осуществляется заготовка инертных материалов для последующих этапов строительства.

 С началом летнего дорожно-строительного сезона специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на всём 13-километровом участке. Отмечается, что асфальтовое покрытие здесь появится впервые за всю историю эксплуатации дороги.

 Кроме того, в округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Вель на автомобильной дороге Вельск – Филяевская. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к монтажу балок мостового перехода.

 Реализация данных проектов позволит повысить транспортную доступность населённых пунктов, обеспечить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для жителей Вельского округа.


 

18 февраль 11:02 | : Политика / Экономика

