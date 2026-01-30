Ненормированный рабочий день. Взгляд из Архангельска

Вокруг понятия «ненормированный рабочий день» существует много неопределенности. Некоторые работодатели пользуются недостаточной осведомленностью работников и сознательно допускают нарушение трудового законодательства. Давайте разберём самые распространённые вопросы работников и работодателей в нашем интервью с заместителем руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Вопрос 1: Можно ли задерживать на работе каждый день без ограничений, если у работника ненормированный рабочий день?

Илья Тильман: Нет, нельзя. Ненормированный рабочий день предполагает лишь эпизодическое привлечение к работе сверх графика, а не систематические переработки. ТК РФ не устанавливает точного количества часов, но судебная практика исходит из того, что такие привлечения не должны становиться правилом. При этом критерии эпизодичности могут быть детализированы в отраслевых соглашениях или локальных актах работодателя.

Вопрос 2: Вправе ли работодатель требовать от сотрудника с ненормированным днём работать столько, сколько посчитает нужным?

Илья Тильман: Нет, не вправе. Такой режим не отменяет действие трудового законодательства. Регулярные переработки квалифицируются как сверхурочная работа и требуют либо оплаты в повышенном размере, либо предоставления дополнительного времени отдыха.

Вопрос 3: Означает ли ненормированный рабочий день, что за переработки платить не обязаны?

Илья Тильман: Не совсем так. Трудовой кодекс определяет компенсацию за ненормированный день в виде дополнительного оплачиваемого отпуска (не менее 3 календарных дней, ст. 119 ТК РФ). Но если переработки выходят за рамки «эпизодических», они должны оформляться и оплачиваться как сверхурочная работа (ст. 152 ТК РФ).

Вопрос 4: Как правильно оформить ненормированный рабочий день? Достаточно ли просто указать это в трудовом договоре, чтобы это было законно?

Илья Тильман: Нет, недостаточно. Перечень должностей с таким режимом должен быть закреплён в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или ином локальном нормативном акте, принятом с учётом мнения представительного органа работников (если он есть). Без этого условие недействительно.

Вопрос 5: Может ли сотрудник с ненормированным днём пожаловаться на переработки?

Илья Тильман: Безусловно, может. Любой работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд, если его права нарушаются. Систематическое привлечение к работе за пределами графика без надлежащего оформления — прямое нарушение ТК РФ.

Вопрос 6: Является ли ненормированный рабочий день тем же самым, что и сверхурочная работа?

Илья Тильман: Нет, это разные правовые институты. Ненормированный день — особый режим работы, заранее установленный для определённых должностей. Сверхурочная работа — это привлечение к труду за пределами установленной продолжительности рабочего времени в конкретных случаях, как правило, с письменного согласия работника и с обязательной оплатой.

Вопрос 7: Может ли работодатель в любой момент перевести сотрудника на ненормированный график без его согласия?

Илья Тильман: Нет, не может. Условие о ненормированном рабочем дне является обязательным условием трудового договора. Изменить его можно только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Одностороннее изменение недопустимо.

Вопрос 8: Что бы вы пожелали работникам столкнувшимся с нарушениями? И что посоветуете работодателям, чтобы не допустить нарушений?

Илья Тильман: Работникам хочется пожелать прежде всего внимательно изучить свой трудовой договор и локальные акты организации. Во-вторых, фиксируйте факты переработок: служебные записки, электронные письма, табели учёта рабочего времени. В-третьих, не бойтесь обращаться за защитой своих трудовых прав.

Работодателям важно соблюдать баланс между производственной необходимостью и правами сотрудников. Ненормированный график — это инструмент для решения исключительных задач, а не способ сэкономить на оплате труда.

Профилактика нарушений всегда дешевле, чем штрафы и судебные разбирательства. Напоминаем работникам и работодателям, что обратиться в нашу инспекцию можно несколькими способами: лично по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94; через портал «Онлайнинспекция.рф»; по телефону горячей линии +7 (931) 414-19-04.