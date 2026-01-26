Гострудинспекция выбила зарплату для работников торовли из Няндомы

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую проверку ООО «Диал-Няндома», по результатам которой 32 работникам выплачена зарплата за сверхурочную работу, начислена компенсация за задержку выплат и пересмотрены условия труда на рабочих месте.

Поводом для проведения надзорного мероприятия стало выявление индикатора риска и поступление информации о систематической выплате зарплаты ниже МРОТ более чем 60 сотрудникам (свыше 50% от общего числа работников).

В ходе проверки инспектором труда установлено, что работодатель не произвел оплату сверхурочной работы 32 работникам организации, а также в трудовых договорах отсутствовали условия труда на рабочем месте, обязательные для включения в трудовой договор.

Работодатель исполнил предписание надзорного органа в полном объёме. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Вопрос своевременной и полной выплаты заработной платы работникам является приоритетным и стоит на особом контроле. Инспекция напоминает, что нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев может наступить уголовная ответственность».