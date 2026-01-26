Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гострудинспекция выбила зарплату для работников торовли из Няндомы

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую проверку ООО «Диал-Няндома», по результатам которой 32 работникам выплачена зарплата за сверхурочную работу, начислена компенсация за задержку выплат и пересмотрены условия труда на рабочих месте.

Поводом для проведения надзорного мероприятия стало выявление индикатора риска и поступление информации о систематической выплате зарплаты ниже МРОТ более чем 60 сотрудникам (свыше 50% от общего числа работников). 

В ходе проверки инспектором труда установлено, что работодатель не  произвел оплату сверхурочной работы 32 работникам организации, а также в трудовых договорах отсутствовали условия труда на рабочем месте, обязательные для включения в трудовой договор.

Работодатель исполнил предписание надзорного органа в полном объёме. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Вопрос своевременной и полной выплаты заработной платы работникам является приоритетным и стоит на особом контроле. Инспекция напоминает, что нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев может наступить уголовная ответственность».

13 февраль 12:59 | : Скандалы

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы прослушали романсы о финансах
Суд восстановил известного архангельского историка на работе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (176)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20