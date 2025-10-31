В Архангельской области строго наказывают за задержку зарплаты

Задержка заработной платы — это серьезное нарушение прав работника. Но и прекращение работы в знак протеста должно происходить по строго установленным правилам, иначе можно оказаться в положении прогульщика. О том, как законно приостановить работу из-за невыплаты зарплаты, в нашем интервью рассказывает заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Вопрос 1: Илья Андреевич, скажите, при какой задержке зарплаты работник получает право на такую крайнюю меру, как приостановка работы?

Илья Тильман: Согласно статье 142 Трудового кодекса РФ, это право возникает у работника, если заработная плата задержана на срок более 15 дней. Важно понимать, что отсчет начинается со дня, следующего за установленной датой выплаты.

Вопрос 2: Что должен сделать сотрудник, прежде чем прекратить работу? Можно ли просто не выйти на смену?

Илья Тильман: Нет, ни в коем случае нельзя просто перестать ходить на работу. Это будет расценено как прогул. Закон устанавливает четкую процедуру. Первый и обязательный шаг — работник должен в письменной форме уведомить работодателя о своем намерении приостановить работу по причине задержки зарплаты. Только после этого предупреждения он получает право отсутствовать на рабочем месте на законных основаниях.

Вопрос 3: А если после уведомления работодатель вдруг находит деньги и готов заплатить?

Илья Тильман: В этом случае он должен направить работнику письменное уведомление о готовности погасить задолженность. Уведомление может быть вручено работнику лично либо направлено по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. Когда работник получит такое уведомление, он обязан будет выйти на работу на следующий рабочий день. Если он этого не сделает, его отсутствие будет считаться прогулом.

Вопрос 4: Для всех ли категорий работников действует это право?

Илья Тильман: Нет, законом установлены важные исключения. Приостановка работы не допускается:

- В периоды введения военного или чрезвычайного положения.

-В органах и организациях Вооруженных Сил, других воинских формированиях, обеспечивающих оборону и безопасность государства.

-На производствах с особо опасными условиями труда.

-При выполнении аварийно-спасательных, противопожарных и других работ, направленных на предотвращение катастроф или устранение их последствий.

-Для государственных служащих.

Вопрос 5: Что бы вы посоветовали работникам, оказавшимся в такой ситуации?

Илья Тильман: Главное правило — действовать строго в рамках закона. Не подписанное заявление или устное предупреждение не имеют силы. Обязательно оформите свое решение в письменном виде и убедитесь, что работодатель его получил (например, на вашем экземпляре стоит отметка о приеме). Помните, что на весь период законной приостановки работы за вами сохраняется средний заработок. Ваши права защищены, но только если вы следуете установленной процедуре. В случае сомнений вы всегда можете обратиться за консультацией в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.