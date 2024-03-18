Михаил Кисляков высказался против эксплуатации человека человеком

Депутат Государственной Думы от Архангельской области и НАО (фракция «Единая Россия») прокомментировал принятый закон о повышении оплаты сверхурочной работы.

Документ вступит в силу в сентябре этого года. Зарплату будут считать, исходя из текущей зарплаты сотрудника, но теперь — включая премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работы будут платить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.

- Справедливая и актуальная мера. Оплата труда в двойном размере существовала и ранее, но это была некая правовая коллизия, позволяющая недобросовестным работодателям уклоняться от сверхурочных выплат сотрудникам. Сегодня мы устранили этот пробел. У нас в стране в основном рабочий день восьмичасовой, а ненормированный график может быть установлен лишь по согласованию с работником. Как правило, в 99 процентах случаев ненормированный рабочий день людям не подходит, поэтому оплата в двойном размере обоснована. А с сентября и на уровне законодательства, - отметил Михаил Кисляков.

Сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Предусматривается денежная компенсация или дополнительный отдых. Если в трудовом договоре указан ненормированный рабочий день, работника эпизодически смогут привлекать к труду за пределами рабочего времени без доплат и согласия. Однако за это трудящемуся положено минимум три дня дополнительного оплачиваемого отпуска в год. Недопустимо привлекать к сверхурочной работе беременных и несовершеннолетних.