В мае жители Поморья смогут погулять. Госинспекция труда разрешает

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе напоминает, что на основании постановления Правительства от 14.10.2024 № 1335 на май перенесены два выходных.

При работе по пятидневной рабочей недели образуются «длинные» майские выходные, которые продлятся с четверга 1 мая по воскресенье 4 мая и с четверга 8 мая по воскресенье 11 мая, включая:

1 мая (четверг) и 9 мая (пятница) — праздничные нерабочие дни;

2 мая (пятница) — выходной, перенесенный с 4 января;

8 мая (четверг) — выходной, перенесенный с 23 февраля;

3 и 4 мая (суббота и воскресенье), 10 и 11 мая (суббота и воскресенье) — обычные выходные дни.

Между «праздничными» четырехдневными выходными будет 3 рабочих дня — 5, 6 и 7 мая.

Обращаем внимание,что 30 апреля 2025 предпраздничный рабочий день, в котором время работы сокращается на 1 час.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Напоминаем, что в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной день. Если на выходной день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной день (от 0 часов до 24 часов). Работавший в выходной день вправе рассчитывать на предоставление другого дня отдыха — тогда работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»