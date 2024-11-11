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Архангелогородцы готовы повысить эффективность своего труда, если...

7 из 10 архангелогородцев осведомлены о принципах бережливого производства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

36% архангелогородцев точно знают, что такое «бережливое производство», 33% — что-то слышали о нем. Чаще осведомленность демонстрирует мужчины, чем женщины (44% против 31% соответственно). Чем старше архангелогородцы, тем больше среди них тех, кто знает принципы Lean (34% среди опрошенных до 24 лет и 41% среди респондентов старше 45 лет). Самый высокий же уровень осведомленности — среди горожан с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (48%).

 4 из 10 респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в компаниях, где они работают, принципы Lean применяются. Причем чаще всего рассказывали об этом инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций, добывающих предприятий.

 Какие меры, по мнению работающих, способны повысить производительность и эффективность их труда: по словам практически каждого третьего (32%), — это повышение зарплаты. В топ-3 вошли премии и бонусы (10%), а также внедрение нового оборудования (8%). Часть предложенных архангелогородцами мер вполне перекликается с принципами Lean, например: грамотная и четкая постановка задач (7%), обучение (4%), снижение времени простоев (также 4%), организация командной работы (3%).

 

05 декабрь 15:00 | : Экономика

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