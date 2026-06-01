На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья успешно совместили очередную сессию городского парламента и подготовку к Дню города. И это далеко не все…

Депутат АрхГорДумы Екатерина Попова вышла с инициативой в региональное министерство труда, занятости и социального развития. Речь идет о новой форме поддержки старшего поколения, продления их активной жизни.

Депутат вышла в профильное региональное ведомство со списком мероприятий, которые войдут в регионального проекта "Поморское долголетие", а тот, в свою очередь, входит в национальный проект «Старшее поколение». Инициатором национального проекта выступила партия "Единая Россия", а федеральным координатором является Галина Николаевна Корелова, также идейный вдохновитель сообщества "Женщины за здоровое общество".

Инициаторы считают это новым уровнем заботы о пожилых людях и ветеранах.

Екатерина Попова:

- Меня очень радует, что государство уделяет такое внимание этим важным проектам. Огромное спасибо министру Владимиру Торопову и всему коллективу министерства за содействие, ведь именно от наших собственных решений зависит, насколько насыщенной и радостной будет жизнь старшего поколения.

На острове Краснофлотский прошел очередной детский праздник, напрямую связанный с военно-технической подготовкой подрастающего поколения.

Участники смогли попробовать себя в самых разных направлениях: от 3D-моделирования до лазертага, от футбола до управления дронами.



Программа праздника, адаптированная под современные требования. Традиционно большой интерес вызвали занятия по мотокроссу. Участники также смогли проявить себя в футболе, увидеть демонстрацию спецтехники и принять участие в подвижных играх. Все это помогает детям не только увлечься спортом, но и увидеть перспективы инженерных профессий.

Депутат Ольга Шананина (в приветственном слове):

- Этот праздник – отличная возможность для каждого найти что-то интересное и полезное. С каждым годом, при поддержке городских властей, территория лагеря становится лучше благодаря развитию инфраструктуры. Особое спасибо нашим педагогам и организаторам площадок — без вас этот масштаб был бы невозможен. Видеть столько увлеченных лиц – это лучшая награда.

Городские депутаты вносят свою лепту в подготовку ставшего популярным у творческой молодежи Архангельска «ПоморСтиля».

Его цель: дать возможность талантливым людям проявить себя и стать активными участниками городской жизни.

Кто может участвовать? Профессиональные художники и любители стрит-арта старше 18 лет.



Главное событие: конкурс эскизов на тему «Россия. Космос. Единство». Победитель сможет реализовать свой проект на одном из городских объектов до 30 августа!

Председатель профильного комитета городского парламента Наталья Братина:

- Фестиваль «ПоморСтиль» – это прекрасная инициатива, которая не только украсит наш город, но и даст возможность молодым талантам проявить себя. Городские власти уже третий год подряд поддерживают такой масштабный проект, направленный на развитие творческой молодежи и формирование активной гражданской позиции. Уверена, что благодаря этому фестивалю Архангельск станет еще ярче и интереснее!



Сроки: Заявки принимаются до 30 июня 2026 года на почту: pomorstil@yandex.ru.