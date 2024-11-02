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20% архангелогородцев вынуждены работать в новогодние каникулы

4 из 10 архангелогородцев проведут новогодние каникулы дома, а каждый пятый — на работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

41% архангелогородцев проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

 6% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 4% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 2% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

 20% архангелогородцев будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

 Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (21 и 14% соответственно). Среди архангелогородцев до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (20%), а также поедет в гости (12%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (37%). Чем старше архангелогородцы, чем чаще они выбирают поездку по России (среди горожан до 35 лет таких 4%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 6%).


 

22 ноябрь 07:30 | : Будни

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