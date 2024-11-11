Архангелогородцы запасаются новогодними подарками заранее

Женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины — спонтанно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

66% архангелогородцев покупают новогодние подарки: 22% — спонтанно, 21% — за 2—3 недели, 18% — за месяц до Нового года и 5% за несколько месяцев до предстоящего праздника. 24% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше — сторонников одаривать деньгами.



Покупают новогодние подарки чаще женщины (76% против 53% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.



Архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (73%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Чем выше доход архангелогородцев, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (39%).