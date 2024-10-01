Архангелогородцы за солидарную отвественность взяточников и взяткодателей

Во взяточничестве архангелогородцы стали чаще винить обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

Большинство архангелогородцев (77%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 12% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.



Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (16% против 8%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (11% среди опрошенных до 34 лет, 17% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (88%).



Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (84%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (23%).