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2 из 3 архангелогородцев рады карьерному успеху других

Чаще остальных откликаются на примеры чужого взлета женщины, те, кто моложе, и те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные архангелогородцы.

65% архангелогородцев вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом.

 Каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. 20% респондентов затруднились оценить их влияние.

 Более молодые граждане (до 34 лет) реже затруднялись с ответом на данный вопрос — среди них высока доля и тех, кто вдохновляется подобными историями (7 из 10 ответивших), и тех, кого эти примеры раздражают (каждый четвертый).

 Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 68% среди горожан с зарплатой от 100 тыс. руб. против 53% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.

 

28 август 12:58 | : Будни

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