Продолжается реконструкция главного аэропорта Архангельска

Аэропорт им Ф. Абрамова в Архангельске полноценно функционирует с декабря прошлого года, но работы по улучшению его инфраструктуры продолжаются. На объектах задействованы 115 человек и 40 единиц тяжелой техники.

Сейчас там строят патрульную дорогу, устанавливают водопропускные трубы и монтируют ограждение периметра.

В ноябре прошлого года в эксплуатацию ввели новую ВПП длиной 2500 метров и шириной 45 метров. Это позволяет бесперебойно принимать самолеты без ограничения по взлётной массе.

Модернизация позволит увеличить пропускную способность аэропорта и повысит транспортную доступность для жителей и гостей Архангельской области, сообщает пресс-служба Министерство транспорта РФ.