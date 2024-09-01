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Продолжается реконструкция главного аэропорта Архангельска

Аэропорт им Ф. Абрамова в Архангельске полноценно функционирует с декабря прошлого года, но работы по улучшению его инфраструктуры продолжаются. На объектах  задействованы 115 человек и 40 единиц тяжелой техники.

Сейчас там строят патрульную дорогу, устанавливают водопропускные трубы и монтируют ограждение периметра.

В ноябре прошлого года в эксплуатацию ввели новую ВПП длиной 2500 метров и шириной 45 метров. Это позволяет бесперебойно принимать самолеты без ограничения по взлётной массе.

Модернизация позволит увеличить пропускную способность аэропорта и повысит транспортную доступность для жителей и гостей Архангельской области, сообщает пресс-служба Министерство транспорта РФ.

 

29 сентябрь 10:30 | : Экономика

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