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Подготовка к реконструкции аэропорта "Архангельск" (Талаги) идет полным ходом

Начались подготовительные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры в международном аэропорту Архангельск (Талаги) имени Ф.А. Абрамова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

 Проектом предусмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы длиной 2500 метров и рулёжных дорожек. Также будут проведена установка светосигнального оборудования, построены очистные сооружения, насосные станции, патрульная дорога и здание аварийно-спасательной службы.

 На данный момент, на объекте ведутся работы по подготовке территории строительства, в частности, прокладка дорог и устройство временных зданий и сооружений. Также выполняется завоз инертных и строительных материалов.

 В сообщении также отмечено, что последняя реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту проводилась в 1983 году. Покрытие выработало свой эксплуатационный ресурс.

 Создание современной аэродромной инфраструктуры, отвечающей международным требованиям, позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлётной массе. Повысится уровень безопасности полетов и качество предоставляемых авиауслуг.

 Модернизация аэродромного комплекса также положительно скажется на развитии аэропорта, в том числе на увеличении пассажиропотока и пропускной способности авиагавани.

 Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется в 2024 году.

29 март 12:49 | : Экономика

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