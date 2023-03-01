Подготовка к реконструкции аэропорта "Архангельск" (Талаги) идет полным ходом

Начались подготовительные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры в международном аэропорту Архангельск (Талаги) имени Ф.А. Абрамова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

Проектом предусмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы длиной 2500 метров и рулёжных дорожек. Также будут проведена установка светосигнального оборудования, построены очистные сооружения, насосные станции, патрульная дорога и здание аварийно-спасательной службы.

На данный момент, на объекте ведутся работы по подготовке территории строительства, в частности, прокладка дорог и устройство временных зданий и сооружений. Также выполняется завоз инертных и строительных материалов.

В сообщении также отмечено, что последняя реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту проводилась в 1983 году. Покрытие выработало свой эксплуатационный ресурс.

Создание современной аэродромной инфраструктуры, отвечающей международным требованиям, позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлётной массе. Повысится уровень безопасности полетов и качество предоставляемых авиауслуг.

Модернизация аэродромного комплекса также положительно скажется на развитии аэропорта, в том числе на увеличении пассажиропотока и пропускной способности авиагавани.

Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется в 2024 году.