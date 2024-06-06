В Архангельской области зарплатам машинистов завидуют инженеры-конструкторы

Аналитика рынка труда свидетельствует, что представители рабочих профессий по итогам первого полугодия стали одними из самых высокооплачиваемых в отрасли. Эксперты hh.ru определили рейтинг производственных профессий по уровню дохода.

Одну из самых высоких зарплат в производстве могут заработать машинисты, их доход сейчас в целом по РФ находится на уровне 139,9 тыс. рублей, что на 24,3 тыс. больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат для машинистов предлагают производственные компании на Дальнем Востоке (более 162 тыс. рублей), на Кавказе (157 тыс.) и в Сибири (152 тыс.). Архангельские работодатели тоже увеличили вознаграждение для машинистов (до 127,7 тыс., +4,2 тыс. за год).

Средняя зарплата инженера-конструктора в России выросла на 22% до 91,9 тыс. Среди регионов СЗФО Архангельская область по росту дохода для этих же специалистов оказалась на седьмом месте, уступив Ленинградской области (70 тыс. в Архангельской области против 97,1 тыс. в Ленинградской).

Доход слесаря в Архангельской области вырос на 8% до 57,2 тыс. рублей. Лидером по зарплатам слесарей на данный момент является Дальний Восток (81,9 тыс. рублей).

Зарплата электромонтажников в целом по стране за год увеличилась на 32% до 77,4 тыс., в Архангельской области рост не такой выраженный: +9%, при этом доход ниже среднего по стране (60,5 тыс.).

Сервисные инженеры теперь могут зарабатывать на 21% больше (до 80,8 тыс. в целом по РФ). Архангельские сервисники теперь могут рассчитывать на зарплату более 80 тыс. рублей (+14% за год).

(фото с https://darminaopel.ru)