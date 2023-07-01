В Архангельской области вырос спрос на кадровиков

В преддверии дня рекрутера эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также на основе ряда исследований был подготовлен топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента.

Факт 1. Спрос на эйчаров за год вырос почти по всех регионах страны. По итогам за август российские работодатели разместили на hh.ru более 26 тыс. вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги». Это на 92% больше, чем в начале осени 2022 года.

В регионах СЗФО бизнесу потребовалось более 3 тыс. таких специалистов, что также на 99% превышает прошлогодние показатели. Сильнее всего на Северо-Западе страны спрос на эйчаров и других специалистов по работе с персоналом за год вырос в Калининградской области (+136% новых вакансий). Также пользуются спросом у работодателей эйчары в Новгородской области (+129%), в Петербурге (+101%), в Ленобласти (+104%). Испытывает потребность в эйчарах также бизнес в Архангельской области (55%), в Карелии (+75%), в Псковской области (+77%), в Мурманской области (+45%), в Коми (+11%).

Факт 2. Зарплаты в сфере управления персоналом выросли в среднем на 5 516 ₽ по стране (до 49 418 ₽). При этом зарплатные запросы соискателей превышают работодательские предложения на 15 356 ₽ и уже достигают 64 774₽. За год аппетиты кандидатов выросли на 7 894 ₽.

В регионах СЗФО работодатели предлагают соискателям-эйчарам доход до 54 877 ₽, что превышает прошлогодние предложения лишь на 1 004 ₽. Одни из самых высоких зарплат в СЗФО эйчарам готовы платить компании из Карелии (до 68 750 ₽), в Петербурге эйчар может заработать порядка 66 186 ₽, в Псковской области – до 62 122 ₽. Одни из самых низких зарплат на Северо-Западе предлагают эйчарам компании из Калининградской области (34 471 ₽), Архангельской области (41 901 ₽), Коми (42 377 ₽).

Факт 3. Уровень конкуренции за рабочие мест в сфере управления персоналом достаточно низкий – 4,4 резюме на вакансию. При этом в это же время в 2022 году конкуренция в профсреде была в 2 раза выше и достигала 9,3 резюме на вакансию. В регионах СЗФО на одну вакансию в кадровой среде приходится почти 5 резюме. По сравнению с 2022 годом конкуренция среди эйчаров на Северо-Западе также упала в 2 раза, когда на одну вакансию приходилось более 10 резюме.

При этом в зависимости от профессии сильно меняется и конкуренция за рабочие места. Так, один из самых высоких конкурсов сейчас наблюдается среди руководителей отдела персонала – более 20 резюме на вакансию. На втором месте по числу конкурентов позиция директора по персоналу (HRD) – более 16 резюме на вакансию. На роль менеджера по персоналу, как правило, приходится 9-10 резюме. А вот на вакансию специалист по подбору персонала сейчас претендуют лишь 3,3 резюме, что уже свидетельствует о кадровой нехватке в данной профессии.