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С нового года в Архангельской области взлетел спрос на вахтовиков

Аналитики hh.ru выяснили, что у местных компаний по итогам первого квартала 2024 года на 22% взлетела потребность в вахтовых работниках. С начала этого года местному бизнесу потребовалось сразу более 1,6 тыс. вахтовиков всевозможных профессий, что превышает потребность компаний по сравнению с прошлым годом. 

В целом по стране: диапазон предлагаемых зарплат на вахте в целом по РФ 106 782₽ - 172 414₽, в то время как медиана предлагаемой зарплаты в стране сейчас находится на уровне 60 тыс. рублей, а рабочему персоналу – 79 тыс. рублей. В топ-регионов по уровню зарплат для вахтовиков кроме северян (ХМАО, ЯНАО, Якутия), попали работодатели Юга (Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край), Сибири (Новосибирск, Красноярк), СЗФО (Мурманск) и Приморье. 

В разрезе Архангельской области: средняя зарплата в целом северном регионе сейчас порядка 50 тыс. рублей, рабочим в регионе предлагают до 77 тыс. рублей. В свою очередь диапазон зарплат вахтовиков в Архангельской области сейчас 126 437 - 206 897 рублей, что намного больше, чем в начале 2023 года, когда диапазон зарплат вахтовиков составлял от 91 954 до 150 000 рублей. Безусловно, в большинстве вахтовых вакансий упоминаются компенсации проезда, проживание в вахтовых поселках, обеспечение сотовой связью и в целом расширенные программы социальных гарантий.

В целом по стране: с начала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 700 тыс. вахтовых вакансий, что по сравнению с началом прошлого года на 44% больше. Чаще всего вахтовиков в Свердловской области, Красноярском крае, Москве, Иркутской области и Башкирии, самый сильный прирост на вахтовый персонал отмечен в Адыгее (+146%), Костроме (+110%), Рязани (+106%). Абсолютными лидерами по доле вахтовых вакансий остаются, как и в 2022 – строительные компании (более 145 тыс. предложений о работе или каждая пятая вакансия по стране), +23% г/г. Рывок случился и в сфере «Розничная торговля»: более 28 тыс. вакансий, что на 296% больше, чем в 2022.

В разрезе Архангельской области: с начала этого года разместили более 1,6 тыс. вахтовых вакансий. Это на 22% больше, чем в начале 2023 года. В топ-профессий, которые наиболее востребованы по вахте в Архангельской области в начале этого года, входят водители (22% вакансий от всего объема с вахтовым методом с начала года). Спрос на водителей-вахтовиков за год в регионе вырос на 110%. На втором месте по спросу по вахте у архангельского бизнеса – машинисты, на них приходится еще 13% вакансий. Причем на машинистов-вахтовиков спрос за год вырос на 22%. Востребованы по вахте также повара, спрос на них вырос сразу в 4 раза. Также в пятёрку по спросу на работу по вахте в регионе входят разнорабочие, спрос на них увеличился на 73% по сравнению с прошлым годом, и инженеры – на них спрос вырос на 52%.

Чаще всего ищут вахтовиков в Архангельской области компании из сферы строительства, автобизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии, а также логистики. 

В разрезе местных городов: наибольший спрос на вахтовиков держится в Архангельске (65% вакансий с начала года), спрос на вахтовиков здесь год к году вырос на 49%. На втором месте по спросу на вахтовых рабочих и специалистов Северодвинск, спрос на вахтовиков за год вырос на 118%. На третьем месте по числу новых рабочих мест для вахтовиков – Котлас, здесь работодателям потребовалось на 61% больше рабочих рук, чем в начале 2023 года.  

(фото с https://mixer-1ruplus.ru)  

02 апрель 10:47 | : Экономика

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