Январские зарплаты в Архангельской области оказались очень средними

Эксперты hh.ru проанализировали более 160 000 вакансий, открытых с начала 2023 года в регионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, в каких из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы, а также у представителей каких профессий в Архангельской области этой зимой зарплаты выросли сильнее всего.
Средняя зарплата архангелогородца по итогам января 2023 года - чуть более 49 000 рублей. Это на 6% или 2 900 рублей больше, чем зарплата жителей области в январе 2022 года. При этом по сравнению со среднероссийскими показателями доход архангелогородцев на 13% меньше, чем средний доход других россиян.
В Архангельской области за последний месяц наиболее высокие доходы можно найти в сфере топ-менеджмента (до 61 800 рублей), в области добычи сырья (до 59 800 рублей), а также в автобизнесе (до 57 500 рублей). При этом за год наибольший прирост в разрезе профессиональных сфер рынка труда Архангельской области зафиксирован в области консультирования (+33% до 56 400 рублей), в медицинской сфере (+17% до 57 200 рублей), а также в автобизнесе (+17% до 57 500 рублей).
С другой стороны, наибольшее падение доходов за год зафиксировано в зарплатах представителей искусства (-44% с 49 900 до 28 000 рублей), а также в сфере страхования (-23% на 11 000 рублей).
В среднем по СЗФО работодатели предлагают на данный момент доход почти в 59 000 рублей, по России порядка 56 000 рублей. Лидером рейтинга по наибольшей медианной зарплате в СЗФО стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 65 000 рублей. На втором месте среди регионов СЗФО по уровню зарплат – Ненецкий АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 60 200 рублей. На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Мурманская область – 56 500 рублей. С другой стороны, есть также 6 регионов СЗФО, где средняя предлагаемая зарплата даже ниже, чем средняя по стране: Псковская, Новгородская, Калининградская, Архангельская, Ленинградская область, а также Карелия.