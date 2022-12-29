Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Январские зарплаты в Архангельской области оказались очень средними

Эксперты hh.ru проанализировали более 160 000 вакансий, открытых с начала 2023 года в регионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, в каких из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы, а также у представителей каких профессий в Архангельской области этой зимой зарплаты выросли сильнее всего. 

Средняя зарплата архангелогородца по итогам января 2023 года - чуть более 49 000 рублей. Это на 6% или 2 900 рублей больше, чем зарплата жителей области в январе 2022 года. При этом по сравнению со среднероссийскими показателями доход архангелогородцев на 13% меньше, чем средний доход других россиян. 

 В Архангельской области за последний месяц наиболее высокие доходы можно найти в сфере топ-менеджмента (до 61 800 рублей), в области добычи сырья (до 59 800 рублей), а также в автобизнесе (до 57 500 рублей).  При этом за год наибольший прирост в разрезе профессиональных сфер рынка труда Архангельской области зафиксирован в области консультирования (+33% до 56 400 рублей), в медицинской сфере (+17% до 57 200 рублей), а также в автобизнесе (+17% до 57 500 рублей).

С другой стороны, наибольшее падение доходов за год зафиксировано в зарплатах представителей искусства (-44% с 49 900 до 28 000 рублей), а также в сфере страхования (-23% на 11 000 рублей). 

 В среднем по СЗФО работодатели предлагают на данный момент доход почти в 59 000 рублей, по России порядка 56 000 рублей. Лидером рейтинга по наибольшей медианной зарплате в СЗФО стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 65 000 рублей. На втором месте среди регионов СЗФО по уровню зарплат – Ненецкий АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 60 200 рублей. На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Мурманская область – 56 500 рублей. С другой стороны, есть также 6 регионов СЗФО, где средняя предлагаемая зарплата даже ниже, чем средняя по стране: Псковская, Новгородская, Калининградская, Архангельская, Ленинградская область, а также Карелия. 

 

25 январь 08:18 | : Экономика

Главные новости


Он возвращается…
От Колмогор до Холмогор

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (257)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20