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Профессия продавца стала самой востребованной в Архангельской области

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали почти 5 000 актуальных вакансий, которые разместили местные работодатели за последний месяц, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса этой осенью. 

 Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Архангельской области в сентябре занимают продавцы-консультанты и продавцы-кассиры: для них открыто 12% (более 620 вакансий за месяц) от всего объема новых рабочих мест. В целом данная категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

На втором месте по спросу по местного бизнеса – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (компаниям требуется более 420 специалистов этих профессий). На третьем месте по спросу в сентябре оказались в Архангельской области врачи (6% или почти 300 рабочих мест в этом месяце).

 Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались операторы call-центров и водители (по 4% вакансий). Также востребованы пекари (3%), разнорабочие (2,1%), машинисты (2%), бухгалтеры (1,5%), слесари, электромонтажники, администраторы магазинов, автослесари, сварщики (по 1,4%) и другие.

Среди специалистов, для которых сегодня в Архангельской области открыто меньше всего вакансий, оказались психологи, агрономы, операторы станков с ЧПУ, актеры, геологи и event-менеджеры. 

Но самые востребованные — не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях учителей в Архангельской области составляет почти 46 000 ₽, при этом по России в среднем учителям предлагают порядка 40 000 ₽. Средняя зарплата в вакансиях для поваров – 66 666 ₽, по России – 60 000 ₽. Зарплата в вакансиях для продавцов-консультантов в Архангельской области – 53 000 ₽, по России – практически 52 000 ₽. Водителям в среднем предлагают в Архангельской области – 97 700 ₽, по России – 103 500 ₽.  Самые высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают программистам – порядка 138 000 ₽ и курьерам - до 100 000 ₽. А самые низкие зарплаты в рейтинге востребованных специалистов региона сейчас у учителей (порядка 46 000 ₽).  


07 сентябрь 08:05 | : Экономика

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