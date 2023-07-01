Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области растет спрос на рабочих с высокими зарплатами

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области и выяснили, как за год изменилось количество вакансий для рабочих, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить.

Востребованность

Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Архангельской области. На сферу «Рабочий персонал» приходится 21% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней. 

Сейчас в Архангельской области на hh.ru открыто более 1 000 вакансий для представителей рабочих профессий. С начала года спрос на рабочих в регионе вырос на 68%, год к году востребованности в данных специалистах у местного бизнеса также выраженная: +38% новых рабочих мест по сравнению с 2022. Больше всего вакансий для водителей, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей. Также в ТОП-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари/фрезеровщики и машинисты.

Рабочие – также одни из самых дефицитных сотрудников на рынке труда Архангельской области. На одну вакансию в этой сфере приходится лишь 2,1 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

«Для российского рынка труда сейчас характерен дисбаланс спроса и предложения, и Архангельская область – не исключение. Больше всего работодатели нуждаются в линейном и массовом персонале (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также в синих воротничках— представителях рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Зарплаты

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем местные компании готовы платить рабочим 51 718 - 137 931 руб. в месяц (*без учета вахтовых вакансий). Если же жителей Архангельской области зовут на рабочие вакансии «с вахтой», то в среднем можно рассчитывать на 114 943 - 162 069 руб. 

Рейтинг вакансий для рабочих специалистов в Архангельской области с самой высокой зарплатой:

(фото с https://xentaika.ru/)  

23 август 08:09 | : Экономика

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (247)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20