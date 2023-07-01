В Архангельской области растет спрос на рабочих с высокими зарплатами

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области и выяснили, как за год изменилось количество вакансий для рабочих, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить.

Востребованность

Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Архангельской области. На сферу «Рабочий персонал» приходится 21% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Архангельской области на hh.ru открыто более 1 000 вакансий для представителей рабочих профессий. С начала года спрос на рабочих в регионе вырос на 68%, год к году востребованности в данных специалистах у местного бизнеса также выраженная: +38% новых рабочих мест по сравнению с 2022. Больше всего вакансий для водителей, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей. Также в ТОП-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари/фрезеровщики и машинисты.

Рабочие – также одни из самых дефицитных сотрудников на рынке труда Архангельской области. На одну вакансию в этой сфере приходится лишь 2,1 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

«Для российского рынка труда сейчас характерен дисбаланс спроса и предложения, и Архангельская область – не исключение. Больше всего работодатели нуждаются в линейном и массовом персонале (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также в синих воротничках— представителях рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Зарплаты

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем местные компании готовы платить рабочим 51 718 - 137 931 руб. в месяц (*без учета вахтовых вакансий). Если же жителей Архангельской области зовут на рабочие вакансии «с вахтой», то в среднем можно рассчитывать на 114 943 - 162 069 руб.

Рейтинг вакансий для рабочих специалистов в Архангельской области с самой высокой зарплатой:

Главный механик, до 200 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/83777535

Обрубщик, до 300 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/84340669

Личный Водитель по доставке, до 234 600 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/84413420

Электрогазосварщик ручной сварки, от 200 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/84120210

Старший помощник капитана, от 323 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/84363155

Слесарь-ремонтник горной техники, до 240 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/83956806

Судовой механик, до 300 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/85391191

(фото с https://xentaika.ru/)