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Архангельская область нуждается во врачах и поварах

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали почти 4 000 актуальных вакансий июля в Архангельской области и выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у местных работодателей. 

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий заняли врачи – для них открыты 18% вакансий в Архангельской области от всего объема в июле. На втором месте – продавцы и кассиры (17%), на третьем – менеджеры по продажам (9%). Кроме того, в лидерах оказались водители (6%), медицинские работники (5%), повара (4%), слесари (3%). Также верхние строчки рейтинга массовых вакансий в Архангельской области занимают предложения работы для машинистов, директоров магазинов и учителей (по 3%).

Но самые востребованные – не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Архангельской области составляет 34 000₽, при этом по России в среднем продавцам предлагают порядка 35 000₽. Средняя зарплата в вакансиях Архангельской области менеджеров по продажам – 50 000₽, по России - 65 000₽. Зарплата в вакансиях водителей в Архангельской области – 53 000₽, по России – 65 000₽. Врачам в среднем предлагают в Архангельской области 56 000₽, по России - 60 000₽, а программистам в Архангельской области – 72 500₽, по стране в среднем – 130 000₽.  

Среди специалистов, для которых сегодня по всей стране открыты менее 1 тыс. вакансий, оказались журналисты, event-менеджеры, видеооператоры, гейм-дизайнеры, арт-директора, директора по информационным технологиям, оценщики, продюсеры, менеджеры по стратегии и андеррайтеры.

  

28 июль 10:06 | : Экономика

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