Продавцы рулят. Самые востребованные профессии в Архангельской области

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали более 8 000 актуальных вакансий июня в Архангельской области и выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у местных работодателей.

Первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий Архангельской области в июне занимают продавцы и кассиры – для них открыто 11% от всего объема вакансий. Интересно, что летом 2022 года лидерами по спросу в регионе были врачи – тогда на них приходилось 13% вакансий. На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (8%). На третьем месте по спросу в июне оказались врачи и младший медперсонал (7%). Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались водители (4%), повара и пекари (3%), машинисты (3%), администраторы магазинов (2%), операторы call-центров (2%), разнорабочие (2%), бухгалтеры (2%), слесари, электромонтажники, медсестры (по 2% в каждой профессии), прорабы и кладовщики (по 1% вакансий в каждой профессии).

Но самые востребованные – не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Архангельской области составляет 55 100 ₽, при этом по России в среднем продавцам предлагают около 46 000₽. Средняя зарплата в местных вакансиях менеджеров по продажам – 59 800₽, по России – 80 500₽. Зарплата в вакансиях водителей в Архангельской области – 81 900₽, по России – 85 000₽. Врачам в среднем предлагают в Архангельской области – 70 00₽, как и по России - 70 000₽, а бухгалтерам в Архангельской области – 51 700₽, по стране в среднем – 57 300₽.

Среди специалистов, для которых сегодня в Архангельской области открыты единицы вакансий, оказались переводчики, сетевые инженеры, видеооператоры, массажисты, косметологи, оценщики, архитекторы.