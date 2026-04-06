Сотрудники плесецкой колонии взяли под опеку оздоровительный лагерь

Сотрудники и работники исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ) организовали волонтерский выезд.

Личный состав оказал содействие в подготовке территории оздоровительного лагеря «Буревестник» к предстоящему заезду детей для организации их отдыха в летний период. Собравшиеся убрали сухие сосновые иголки, ветки и траву, а также имеющийся мусор. Кроме того, мужчины отремонтировали деревянные качели, которые установлены на территории. Уже в самое ближайшее время сюда заедет первая смена отдыхающих ребят. Лагерь находится в живописном месте, на берегу реки Моша, в сосновом бору, и на свежем воздухе здесь можно прекрасно проводить время.

- Личный состав учреждения не остается в стороне от таких инициатив, - отметил начальник ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Максим Денисовский. – Это важно не только для сплоченности коллектива, но и для оказания помощи в организации качественного отдыха для детей.