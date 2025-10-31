Вверх
Женщины колонии под Плесецком передали подарки больным детям

По инициативе Женсовета исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса Плесецкий округ) личный состав учреждения присоединился к акции «Коробка смелости». 

Цель инициативы - оказать моральную поддержку и подарить положительные эмоции детям, проходящим длительное лечение в отделении химиотерапии Областной детской клинической больница имени П. Г. Выжлецова.  После каждой неприятной и болезненной медицинской процедуры ребята могут выбрать себе подарок, чтобы легче было справиться со стрессом.

Сотрудники и работники ИК-21 ОУХД собрали для пациентов медучреждения много различных подарков. В числе переданного – развивающие игрушки, наборы для творчества, яркие раскраски, а также карандаши и фломастеры, которые помогают отвлечься от больничных будней. Помимо этого, были приобретены необходимые средства гигиены. В этот раз особое внимание уделили предстоящим новогодним праздникам. Для ребят дополнительно передали сладкие угощения. 

Отметим, что личный состав ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области принимает участие в данной акции на постоянной основе, демонстрируя чуткость и неравнодушие к судьбам детей, нуждающихся в поддержке. 

 

15 декабрь 11:12 | : Будни

