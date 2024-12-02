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По колониям Архангельской области проходит "Елка желаний"

В Архангельской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». И уже по сложившейся традиции к ней присоединился личный состав исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ). 

В преддверии самого доброго и долгожданного праздника в Североонежском территориальном отделе Плесецкого округа установили ёлку, на которой развешены сокровенные мечты и пожелания детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сотрудникам ИК-21 ОУХД выпало исполнить желания пятилетней Дианы и десятилетнего Николая. Ребята мечтали о кукольном домике и о конструкторе.

Заместитель начальника ИК-21 ОУХД Александр Максимов и начальник отдела кадров учреждения Алена Огаркова уже привезли все новогодние подарки в администрацию для передачи их в семьи. Вместе с игрушками они передали еще и сладкие подарки для детей. 

 

20 декабрь 10:48 | : Будни

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