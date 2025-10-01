Вверх
В Плесецкой исправительной колонии занимаются разведением елей

Личный состав исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ) завершил масштабные работы по лесовосстановлению на территории арендного участка лесного фонда.

Производственная деятельность ИК-21 ОУХД ориентирована на лесозаготовку и деревообработку. Учреждение имеет на праве постоянного пользования два лесных участка общей площадью свыше ста тысяч гектаров, используемых для заготовки древесины. Наряду с лесозаготовкой, учреждение неукоснительно выполняет все обязательства, предусмотренные Лесным кодексом РФ, по защитным, охранным, лесохозяйственным, лесовосстановительным и противопожарным мероприятиям.

В течение месяца личный состав колонии проводил комплекс работ по сохранению подрастающих деревьев на вырубленных площадях и стимулированию естественного возобновления хвойных пород. За это время было посажено 68 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой на площади более 33 гектаров. 

Эти масштабные работы по лесовосстановлению регулярно проводятся сотрудниками и работниками ИК-21 ОУХД на арендном участке лесного фонда, способствуя сохранению лесных ресурсов региона.

 

27 октябрь 10:07 | : Будни

