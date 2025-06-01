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Сотрудники колонии в поселке Икса помогают бойцам СВО и раненым в госпиталях

Гуманитарную помощь в очередной раз оказал личный состав исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ).

По инициативе штаба «НебоСВОд» на постоянной основе организуется сбор всего необходимого для участников специальной военной операции и находящимся на лечении бойцов. Инициатором этого в ИК-21 ОУХД выступает женсовет подразделения. В этот раз сотрудники собрали футболки, влажные салфетки, одноразовые пелёнки, средства гигиены, а также различные сладости, чай и кофе. Кроме этого в штаб были переданы собранные сотрудниками ИК-21 ОУХД денежные средства, которые пойдут на приобретение генератора. 

Представители ИК-21 уже передали коробки с необходимым организаторам для вручения адресатам. Личный состав учреждения активисты штаба «НебоСВОд» поблагодарили за активную гражданскую ответственность, за поддержку и понимание. 

 

14 июль 16:46 | : Будни

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