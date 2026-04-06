Дети из "Буревестника" будут благодарить осужденных за крепкий сон

В центре трудовой адаптации исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области выполнили заказ в рамках договора, заключенного с МБОУ «Североонежская школа». 

Осужденные изготовили более 30 деревянных кроваток для детского оздоровительного лагеря «Буревестник». Проверить качество выполненных работ в учреждение приехали начальник территориального управления администрации Плесецкого муниципального округа Федор Терентьев и директор учебного заведения Оксана Кулакова. 

Начальник ИК-21 ОУХД Максим Денисовский вместе с сотрудниками производственных служб показал готовую продукцию. Также Максим Юрьевич заметил, что с учетом профиля производственного направления в колонии могут изготовить большой ассортимент для обустройства лагеря. Представители учреждения приехавшим показали варианты обувниц и шкафов, а также различной мебели.    

С целью трудоустройства отбывающих наказание руководство ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области активно взаимодействует с государственными и муниципальными структурами. 

 

