Большинство архангелогородцев не любит придирчевых руководителей

Большинство работающих архангелогородцев убеждены: тотальный надзор руководителя только мешает. Свою продуктивность они оценивают как максимальную именно тогда, когда начальник не вмешивается в процесс. Сторонников жесткого стиля управления всего 6% — чаще всего они объясняют это неуверенностью в себе или боязнью подвести коллег и компанию в целом. Доля тех, кто против тотальной опеки управленцев, составляет 74%.



Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства (76 и 73% соответственно).



Молодежь чуть чаще тех, кто старше, оказывается не готова к работе без надзора: 9% респондентов до 35 лет заявляют, что лучше трудятся именно при жестком контроле, среди граждан 45+ таких только 3%.



Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме: среди северян с зарплатой до 100 тысяч рублей такой подход предпочитают 70% (а 7% выбирают жесткий контроль), а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тысяч, — уже 80% (и лишь 3% — за контроль).