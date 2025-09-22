13% архангелогородцев не заморачиваются покупкой новогодних подарков

6% жителей Архангельска начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 17% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2—3 недели до праздника — так поступают 21% опрошенных. 24% признаются, что обычно покупает подарки спонтанно. 13% респондентов не занимаются закупками подарков.



Женщины более склонны к заблаговременному планированию. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки и чаще сообщают, что не покупают подарки.



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2—3 недели до праздника (27%). Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (29%).



Чем выше уровень дохода опрошенных архангелогородцев, тем больше среди них тех, кто выбирает экспромт: 22% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей и 38% среди граждан с зарплатой от 150 тысяч.