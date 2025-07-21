Вверх
Больше половины архангелогородцев эмоционально выгорают на работе

59% представителей экономически активного населения Архангельска сталкивались с состоянием эмоционального выгорания на работе. Отрицает такой опыт 30% респондентов. Женщин, знакомых с выгоранием, больше, чем мужчин (61% против 57% соответственно). С возрастом проблема выгорания усугубляется: о нем говорят 54% респондентов до 35 лет, 58% в возрасте 35—45 лет и 62% горожан  45+. С выгоранием сталкивались 67% респондентов с высшим образованием против 56% среди тех, у кого среднее профессиональное.

В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины. Горожане 35+, знакомые с выгоранием, расстаются с работой чаще, чем те, кто моложе. Сотрудники с зарплатой до 100 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает больше.

Только 27% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается (70%). Горожанки полагаются на начальство чуть чаще мужчин (28% против 26%), молодые сотрудники до 35 лет — чаще тех, кто старше (29%). Меньше всего возможностей «достучаться» до управленцев у граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц: с проблемой выгорания ходят к начальству лишь 15% из них.

Впрочем, положительный результат обращений к руководству по поводу выгорания отметили лишь 28%. Большинство же (65%) не получило помощи.

19 сентябрь 08:00 | : Будни

